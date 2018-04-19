Республиканская конференция «Матери против наркотиков»

Об эффективном сотрудничестве и совместных результатах в сфере борьбы с наркоманией говорили на республиканской социальной конференции. Мероприятие было организовано на базе Мозырского районного отделения «Матери против наркотиков».

Агрогородок Рудня в Мозырском районе широко известен в стране. В первую очередь среди тех, кто в реальности столкнулся с проблемой наркотической зависимости. Именно в Рудне давно и успешно функционирует реабилитационный центр «Право на жизнь». В середине апреля подопечные центра и представители районного отделения «Матери против наркотиков» пригласили гостей на крупную республиканскую конференцию. Название социального мероприятия «Эффективное сотрудничество. Успешные результаты» говорит само за себя. О деятельности мозырского реабилитационного центра и всех структур, с ним взаимосвязанных, красноречиво говорят цифры статистики. Более 120-ти человек уже смогли увидеть свет в конце наркотического тоннеля. Большинство из тех, кто вчера разрушал общество, сегодня приносит ему пользу. Инициатором проведения социальной конференции выступило районное отделение «Матери против наркотиков». Сама организация существует с 2000 года, имеет более двух десятков отделений по стране, где трудятся порядка 300 волонтеров. Такие группы помощи, большие и маленькие, а также различные тематические клубы сегодня работают в разных белорусских городах. О действенных наработках и эффективных примерах на конференции рассказывали их представители. Положительным опытом мозырян давно интересуется работники прокуратуры, социальных государственных служб, медики, педагоги. Подобные встречи на базе реабилитационного центра – еще один шаг к развитию сотрудничества. Обмен опытом, коллективное планирование профилактической работы. Участники конференции также познакомились с деятельностью реабилитационного центра, пообщались со студентами, оценили условия проживания и программу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.