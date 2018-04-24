Река далеко, а за окном – настоящий паводок. В редакцию «Телеканала» обратилась жительница деревни Булавки. Она сообщила, что на ее участке стала прибывать вода. В причинах разбиралась Лидия Потар.

Река примерно в 2 – 3 километрах, а кажется где-то рядом. Инна Мищан демонстрирует нам необычные для этой местности пейзажи. Соседский дом стоит практически в воде. А на огороде Инны в этом году забили ключи. Хозяйка считает, что проблема имеет не природный, а рукотворный характер. Уже много дней подряд утро в этом доме начинается с «ручейка». Так называется насос, которым в семье откачивают воду. По мнению хозяйки, все дело в неправильно организованной ливневке. В ДРСУ -186, которое непосредственно занималось ремонтом, сложившуюся ситуацию объясняют высоким уровнем грунтовых вод, а так же тем, что дом расположен в низком месте, значительно ниже дорожного полотна. К такому выводу специалисты пришли уже после того, как побывали на месте. Но по просьбе хозяев дома старая система водоотвода все-таки будет восстановлена. Сделать это планирую до 1 мая.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.