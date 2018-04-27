Расширенное заседание исполкома

Расширенное заседание в райисполкоме начали с поздравлений лучших в своей отрасли. 9 организаций Мозырского района по итогам работы за 2017 год занесены на областную Доску почета. Лучшими промышленными организациями названы «Мозырьсоль», нефтеперерабатывающий завод и «Партнер и К». Мозырская ТЭЦ — лучшая организация электроэнергетики, а опытный лесхоз – первый в сфере лесного хозяйства. Совхоз-комбинат «Заря» — лидер в сельском хозяйстве. Лучшей центральной районной больницей вновь признано учреждение здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника». Победу среди учреждений профессионально-технического образования праздновал профессиональный лице строителей.

О том, как сработали коммунальщики прошедшими осенью и зимой, рассказал гендиректор «Мозырского райжилкмохоза» Петр Хамутовский. В целом, отопительный сезон завершился без существенных сбоев.

Совсем скоро начнется ремонт коммунальных теплоисточников и центральных отопительных пунктов. Как говорится, не отходя от кассы, все службы начинают готовиться уже к следующей зиме. Будет проведен ремонт инженерных систем отопления жилых домов, восстановлена герметизация стыков стеновых панелей крупнопанельных жилых домов, подготовлены все тепловые узлы. Отдельно председатель райисполкома Елена Павлечко акцентировала внимание на ямочном ремонте дорог. Пока выполнению этих работ дана неудовлетворительная оценка.

Второй вопрос на повестке – итоги социально-экономического развития Мозырщины за первый квартал текущего года. Практически по всем прогнозным показателям отмечена положительная динамика.

По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения. Контроль возложен на ответственных лиц.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.