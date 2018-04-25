Профилактика суицидального поведения

Обучающее занятие с председателями ЖЭУ и другими представителями смотровых комиссий провели в Мозырском райисполкоме. Все внимание направили на актуальнейший вопрос – профилактику суицидального поведения.

В малом зале районного исполнительного комитета собрались председатели ЖЭУ, представители смотровых комиссий из сферы здравоохранения, образования, МЧС и правоохранительных органов. В центре внимания – тема профилактики суицидального поведения. Вопрос сложный и актуальный. Статистика свидетельствует, количество самоубийств среди мозырян растет. Уменьшить количество суицидов, считают специалисты, можно объединив усилия субъектов профилактики, представителей различных религий и средств массовой информации. Но главное – это внимательное отношение каждого к своим близким.

Мужчина среднего возраста, трудоспособный, но безработный, семейный, находящийся в депрессивном состоянии, злоупотребляющий алкоголем и другими психоактивными веществами. Таков усредненный портрет добровольно самоубийцы в Мозырском районе. Важно помнить, что лишь незначительное количество случаев суицида происходит без предупреждения. Большинство открыто говорит о своих намерениях, поэтому ко всем угрозам такого рода надо относиться серьезно.

В лекции Ольги Медведевой нашлось место и теоретической части, и практическим упражнениям. Участники обучающего семинара смогли взять на вооружение некоторые детали. Повторимся, но именно внимательное отношение друг к другу иногда спасает жизнь. Если есть какие-то подозрения и намеки, стоит обратиться за квалифицированной помощью. В Мозыре это можно сделать анонимно. На базе Мозырского ПНД и поликлиник города ведут прием врачи-психотерапевты и врач-психиатр. Телефон доверия: 34-15-99 (в будние дни). Круглосуточный «Телефон доверия» в Гомеле: 31-51-61 (анонимно, бесплатно). Телефон доверия для детей и подростков: 8-801-100-16-11 (анонимно, бесплатно, круглосуточно).

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.