Профилактика болезней системы органов кровообращения и инсультов

С 18 по 20 апреля 2018 года в Гомельской области пройдет областная профилактическая акция «Гомельщина за здоровый образ жизни», направленная на профилактику системы органов кровообращения и инсультов. Людям свойственно искать выход из ситуации, только попавши в нее. Так и профилактикой болезней мы начинаем заниматься только тогда, когда уже узнаем диагноз. Рекомендации специалистов по профилактике болезней сердечно-сосудистой системы все же нужно соблюдать каждому человеку. О такой болезни, как инсульт головного мозга многие слышали, но не каждый знает, что она собой представляет, когда и у кого может возникнуть недуг, какие может иметь последствия. Это заболевание, при котором происходит резкое нарушение мозгового кровообращения, вызывающее отмирание нервных клеток. Та функция организма, за которую отвечали пораженные клетки, утрачивается либо полностью, либо восстанавливается со временем. Это может быть как речевая, так и двигательная способность. Зная, что такое инсульт и его симптомы можно самостоятельно определить болезнь, что очень важно для дальнейшего лечения и восстановления организма. С 18 по 20 апреля 2018 года в Гомельской области пройдет областная профилактическая акция «Гомельщина за здоровый образ жизни», направленная на профилактику системы органов кровообращения и инсультов. В дни акции в Мозыре будут работать «прямые телефонные линии с участием специалистов.