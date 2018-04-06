При свечах и с помолодевшим составом участников. В ночном клубе «Number one» прошла первая игра открытого районного чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

Игра теней и отблеска свечи в этот раз подчеркивала трепетную для любителей интеллектуальных игр таинственность и точно мешала конкурентам не только прочитать возможно правильный ответ по губам соперников, но и, собственно, этих соперников рассмотреть. Оценить особый шарм благородно интимной атмосферы на этот раз собрались участники 21 одной команды не только Мозыря, но и соседних Калинковичей, чтобы в очередной раз убедиться – игры «Что? Где? Когда?» способны внести интригу даже для их организаторов.

Непривычный антураж как нельзя кстати подходит для разных начинаний. В этом году организаторы решили изменить привычный формат соревнования районного масштаба. Увеличили количество игр. Вместо одной теперь будет проходить две, последняя из которых осенью определит лучших знатоков этого года. Задания решили ограничить вопросами из серии «Что? Где? Когда?». Появились и новые команды. Конкуренцию представителям организаций и предприятий города составили три юношеских коллектива.

Кто станет победителем первой игры районного соревнования этого года на этот раз между собой выясняли представители 21 команды. Учителя, нефтепереработчики, пограничники, представители многих организаций и предприятий. Одну из команд, «Almamater» по праву можно было бы назвать сборной Мозырского района. Ее участники свое высшее образования получали в стенах Мозырского педуниверситета. 45 вопросов на этот раз понадобилось, чтобы определить лучших знатоков интеллектуальных игр на апрель 2018 года. Тройку победителей замкнула команда работников Мозырского пивзавода «Крутовар». Выпускники педуниверситета«Almamater» заняли второе место. Лучше всего с заданиями турнира справились учащиеся гимназии им. Янки Купалы, что впрочем, не удивительно. Фортуна гимназистов ковалась в соревнованиях республиканского масштаба.