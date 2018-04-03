Туристический потенциал Калинковичского края оценили представители профсоюзов предприятий и турфирм в минувшие выходные. В известной агроусадьбе «Автюки» состоялась презентация нового маршрута.
Всемирно известная столица белорусского юмора – агроусадьба «Автюки», — пригласила гостей на свадьбу. В интерактивную культурно-развлекательную программу оказались вовлечены представители профсоюзов предприятий и турфирм Мозырского и Калинковичского районов. Ярко, самобытно и весело в «Автюках» презентовали новый туристический маршрут «Припятское Полесье».
География нового маршрута для любознательных туристов расширена на несколько полесских районов. Он пролегает через музей леса и музей Деда Талаша в Лясковичах, знаменитый Юровичский монастырь. А финальную точку в однодневном путешествии поставят в «Автюках» в Калинковичском районе. Именно здесь каждый гость вспомнит национальные традиции, окунется в море юмора и смеха, отведает угощения белорусской кухни. Тон колоритному празднику задаст творческий коллектив «Веселые Аутюковцы».
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин
Презентация туристического потенциала. «Автюки» приглашают!
Туристический потенциал Калинковичского края оценили представители профсоюзов предприятий и турфирм в минувшие выходные. В известной агроусадьбе «Автюки» состоялась презентация нового маршрута.