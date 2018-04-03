Презентация туристического потенциала. «Автюки» приглашают!

Туристический потенциал Калинковичского края оценили представители профсоюзов предприятий и турфирм в минувшие выходные. В известной агроусадьбе «Автюки» состоялась презентация нового маршрута.

Всемирно известная столица белорусского юмора – агроусадьба «Автюки», — пригласила гостей на свадьбу. В интерактивную культурно-развлекательную программу оказались вовлечены представители профсоюзов предприятий и турфирм Мозырского и Калинковичского районов. Ярко, самобытно и весело в «Автюках» презентовали новый туристический маршрут «Припятское Полесье».

География нового маршрута для любознательных туристов расширена на несколько полесских районов. Он пролегает через музей леса и музей Деда Талаша в Лясковичах, знаменитый Юровичский монастырь. А финальную точку в однодневном путешествии поставят в «Автюках» в Калинковичском районе. Именно здесь каждый гость вспомнит национальные традиции, окунется в море юмора и смеха, отведает угощения белорусской кухни. Тон колоритному празднику задаст творческий коллектив «Веселые Аутюковцы».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин