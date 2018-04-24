Поздравляем! Международный день цирка отметила студия циркового искусства «Арена»

< Ежегодно в третью субботу апреля мировое цирковое сообщество отмечает необыкновенно веселый праздник – Международный день цирка. А значит, у мозырян появился еще один, очень значимый, повод посетить представление Заслуженного любительского коллектива Беларуси – студии циркового искусства «Арена».

О Мозыре в Беларуси уже давно говорят, как об одном из важнейших центров циркового искусства. Воспитанники местной студии «Арена» ежегодно не просто пополняют коллекцию своих наград, а поднимают планку все выше и выше. Если на заре существования это были дипломы областных конкурсов, то сегодня полки в кабинете руководителей, Марии и Бориса Кузнецовых, заполнены кубками и наградами престижнейших международных цирковых фестивалей. И в День цирка «Арена» пригласила преданных поклонников на праздничное представление. Праздничную программу к Международному дню цирка зрители, взрослые и маленькие, смотрели, затаив дыхание. И это не удивительно! Яркие костюмы, интересная режиссерская постановка, много юмора и, конечно, захватывающие взлеты воздушных гимнастов! Некоторые номера мозырских циркачей невероятно сложны в исполнении. И им стоя аплодируют профессионалы из Европы, Азии и стран ближнего зарубежья. Кстати, одно из многочисленных поздравлений в адрес «Арены» в Международный день цирка прилетело от Президента фестиваля в Монако.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.