Почему спилили ели?

Первая школа, УПК, а теперь суд. На Пролетарской идет реконструкция здания. Масштаб строительных работ стал еще более очевидным после того, как на площадке вырубили деревья. Корреспонденты «Телеканала» выясняли, законны ли действия строителей, как изменится этот участок и что будет на месте полувековых елей.

Когда-то в этом здании звенел звонок и раздавались детские голоса, здесь была первая школа. Затем размещался УПК, учебно-производственный комбинат. После масштабной реконструкции здесь поселится Фемида – в обновленном здании на Пролетарской разместится суд. Переустройство началось еще в феврале. Сегодня здесь шумит строительная техника и вовсю хозяйничают строители. Но объект не привлекал внимание горожан до тех пор, пока на территории не вырубили огромные ели. Валентина Павловна училась в первой школе, не могла равнодушно наблюдать, как погибают деревья. Ели пали жертвами реконструкции. Но строители объясняют, деревья убирали не по прихоти, а строго следуя проекту. Судьба елей была предопределена заранее. На бумаге они обозначены перечеркнутыми кружками. Что написано пером, сегодня уже буквально вырублено топором. Кроме елок, убрали еще несколько деревьев. Согласно ведомости объемов работ всего под снос должны были пойти 88 деревьев и 9 кустарников. Но этой же ведомостью прописаны компенсационные посадки. На месте старых будет высажено 111 молодых деревьев, 50 из которых хвойных пород, а еще 12 кустов. Кроме того, решено оставить липы, растущие вдоль забора.

Сегодня здание будущего суда больше напоминает руины. По плану строители должны полностью сдать объект в ноябре. Работы ведутся в плотном графике, но старое здание то и дело преподносит сюрпризы. Не зря считается, что иногда новое построить бывает проще, рем отремонтировать старое. С одной стороны, суд – это традиционное административное здание, но с другой – это объект с особым статусом и своими особенностями. Строгие требования есть к технической укрепленности самого здания, безопасно должно быть и на территории. Возможно, именно поэтому повышенная «лесистость» стала неуместной.

Лидия Потар, Олег Фицнер.