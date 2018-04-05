Первый областной фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей прошел на базе Мозырского музыкального колледжа

1-ый областной фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей прошел на базе Мозырского музыкального колледжа. На творческий форум собрались более 700 юных исполнителей.

Баянисты, скрипачи, аккордеонисты, цимбалисты, гитаристы. Более 700 юных и талантливых исполнителей собрались в Мозырском музыкальном колледже, чтобы принять участие в первом областном фестивале-конкурсе инструментальных ансамблей. На творческом форуме было представлено более 40 учебных учреждений из городов и поселков Гомельщины, были и гости из других областей. Проведение конкурса такого рода –

это уже традиция мозырского колледжа, в этом году мероприятие получило статус областного. Гамму чувств, эмоций, настроение юные музыканты выражали с помощью всего лишь семи нот. Члены жюри оценивали как экспрессию, так и мастерство. К таланту прилагаются годы учебы, штудирования азов музыкальной науки, тысячи репетиционных часов. И только после упорных занятий ребята смело и уверенно выходят на мозырскую сцену, чтобы показать то, что умеют. Будущие ведущие артисты оперных театров, филармоний, известные музыканты и педагоги, влюбленные в свою профессию. Перед этим ребятами открыты все горизонты. А участие и главное победа в областном фестивале-конкурсе – это очередная ступень на пути к мечте. Мероприятие завершилось гала-концертом и церемонией награждения.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.