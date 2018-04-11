Пасхальный благотворительный концерт

В Мозыре уже стало традицией важный христианский праздник отмечать благотворительным концертом, участие в нем для некоторых юных артистов и исполнителей становится первым выступлением на большой сцене.

Своеобразный фестиваль творчества и детства, участников которых объединяет любовь к лучшим произведениям искусства. Светское мероприятие, организованное Епархией, без которого сложно представить культурную жизнь Полесского региона.

Хор кафедрального собора, воспитанники студии спортивного бального танца «Созвездие». На этот раз своим творчеством делились и представители духовенства. Композицию «Колокола» исполнил иеромонах Марк.