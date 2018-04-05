В этом году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпадает на Великую Субботу. В последний раз это красивое сочетание, когда встречаются первые и последние мгновения земной жизни Спасителя, было в 2007 году.

Пасха-2018 считается ранней. Кроме того, в этом году в Страстную субботу, день особо строгого поста, тишины и скорби, будет праздноваться Благовещение Пресвятой Богородицы. Это красивое и знаковое сочетание, когда в один день встречаются сразу два события земной жизни Спасителя – первое и последнее. В главном храме Туровской Епархии божественная литургия в субботу 7 апреля начнется в 7 утра. По ее завершению священнослужители приступят к освящению куличей и яиц. Вплоть до 21.00. В епархии сказали, что строгого графика освящения в этом году нет. Как только соберется достаточное количество прихожан, то сразу будут проводить чин освящения. Около полуночи с Крестного хода начнется пасхальное богослужение, на которое будет доставлен благодатный огонь из Иерусалима. Планируется, что это произойдет ближе к двум часам ночи. Кстати, делегацию от Белорусской православной церкви за благодатным огнем возглавит преосвященнейший Леонид, епископ Туровский и Мозырский. Чтобы верующие мозыряне смогли прикоснуться к таинству, поучаствовать во всенощном бдении, автобусный парк № 2 пустит дополнительные рейсы по маршруту № 4 в 2 часа ночи, в 3 и в 4.30. Ранним утром городской транспорт будет работать в привычном режиме.