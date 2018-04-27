«От идеи – к инновации». На базе Мозырского педагогического университета прошла юбилейная, 25-ая Международная студенческая научно-практическая конференция.

Без науки сегодня некуда. В современных реалиях исследовательская деятельность – это основа подготовки будущих учителей. Поэтому развитию научной сферы в Мозырском педагогическом уделяют большое внимание. Одно из доказательств – проведение Международной студенческой научно-практической конференции. Мероприятие юбилейное, 25 по счету.

Главная задача – воспитать гармоничную личность, помочь ребенку не только овладеть образовательной программой, но и полностью раскрыть свой потенциал. Участники конференции обсудили многие педагогические вопросы: развитие творческих способностей, словестно-логического мышления, особенности экологического воспитания, роль игр в образовательном процессе, также были подготовлены доклады на тему детской психологии и дефектологии. Современные учителя – это, можно сказать, универсальные солдаты педагогического фронта. Научить, заинтересовать, повести за собой. Педагоги мозырского ВУЗа всячески направляют студентов, свою будущую смену, на исследовательскую работу.

Научные достижения мозырского педагогического имеют прикладное значение. Ими пользуются в своей дальнейшей работе выпускники ВУЗа. Разработки мозырских ученых, которые направлены на модернизацию производственного процесса, применяют и предприятия. Активное сотрудничество идет и с Туровской епархией. Исследовательская деятельность направлена на сохранение культурно-исторического наследия.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.