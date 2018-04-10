Организаторы конкурса «Мисс Беларусь 2018» объявили имена 30-ти финалисток. Среди тех, кто 4 мая выйдет на сцену столичного Дворца спорта – урожденная мозырянка Лидия Лис

22-летняя уроженка Мозырщины Лидия Лис вошла в число финалисток национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018». Девушка успешно преодолела все отборочные этапы и уже сегодня готовится покорить жюри проекта в финале. Из анкеты Лидии, опубликованной на сайте организаторов, известно, что девушка работает помощником руководителя и делоуправителем в банке. Будущий экономист учится в Гомельском государственном педагогическом университете имени Франциска Скорины. Мозырская красавица также занимается современными танцами, катается на горных лыжах и вышивает бисером. Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» состоится 4 мая. Символом конкурса и переходящей наградой является золотая корона, изготовленная по заказу Национальной школы красоты в 2004 году. Украшение выполнено из белого золота и полутысячи фианитов и топазов. Победительница, помимо короны и права представлять нашу страну на международных конкурсах красоты, получит денежный приз в размере 500 базовых величин и внедорожник Geely Atlas.