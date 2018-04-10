Олимпиадники-2018

Итоги заключительного этапа республиканской олимпиады по школьным предметам подвели в последние дни каникул. Мозыряне из разных городов Беларуси привезли домой 9 дипломов. В гостях у одной из победительниц сегодня побывала съемочная группа нашего телеканала.

На школьном уроке Полина Липская внимательно слушает учителя и старательно записывает задания. Для 11-тиклассницы 15-й школы математика и русский язык являются профильными предметами, изучает их девушка на повышенном уровне. Но главной своей любовью называет обществоведение. Коллекцию дипломов различных интеллектуальных конкурсов и олимпиад Полина пополняет ежегодно. Свое будущее школьница планирует связать с политико-правовой деятельностью, поэтому и к урокам, и к занятиям и к дополнительным проектам относится очень серьезно. В последние дни школьных каникул пришла еще одна радостная новость: на заключительном этапе республиканской олимпиады по обществоведению Полина заняла третье место. В 15-й школе гордятся достижениями, как учеников, так и преподавателей. Полину к олимпиадам несколько лет подряд готовит Дмитрий Зарецкий. Всего за годы работы воспитанники Дмитрия Борисовича на районных, областных и республиканских олимпиадах завоевали в честной интеллектуальной борьбе более ста дипломов.

Общая копилка мозырян на республиканской олимпиаде в этом году пополнилась девятью дипломами. Пять из них – у информатиков, подопечных кружа «Центра юных пожарных» под руководством Алексея Борунова. Третье место среди знатоков белорусского языка и литературы заняла десятиклассница 14-й школы Виктория Семеницкая. Дипломы второй степени по химии – у девятиклассника 16-й школы Григория Гордунова и ученика 10го класса городской гимназии Николая Найдёнова.