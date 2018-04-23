Одной проблемой стало меньше. Несколько часов работы и улица Калинина преобразилась

Сотрудники Зонального центра гигиены и эпидемиологии свой субботник традиционно проводят на улице Калинина. Чтобы привести в порядок этот сложный участок, нужно приложить немало усилий.

Стоять на страже чистоты и порядка в городе. Сотрудники санитарной службы во время проведения субботника переходят от контроля к непосредственно наведению этого самого порядка. Субботник работников Зонального центра гигиены и эпидемиологии традиционно проходит на ул. Калинина. Частный сектор плюс живописные крутые склоны – это то сочетание, при котором природный мусор с осыпающихся косогоров обильно разбавляют мусором рукотворным. Красивое, тихое место – магнит для нетрезвых кампаний. По мнению Александра Ковальчука, заведующего отделом коммунальной гигиены, изюминка Мозыря, спуски, подъемы, овраги зачастую превращается в стихийные свалки. Одной проблемой сегодня стало меньше. Несколько часов работы и улица Калинина преобразилась и похорошела. Генеральная уборка завершена. Через год здесь снова состоится субботник.

Лидия Потар, Юрий Горобец.