Областной день охраны труда провели на базе Мозырского райжилкомхоза

Областной день охраны труда – мероприятие плановое, проводится один раз в квартал. На этот раз центром событий стал именно Мозырь, а, конкретнее, Мозырский райжилкомхоз. Среди гостей – главные инженеры и специалисты по охране труда со всей Гомельщины.

На примере аварийной службы коммунальники продемонстрировали теоретические и практические знания по охране труда. И не только. Опыт работы службы 115 интересен в целом. Гостям показали, чем вооружены сотрудники мозырской аварийки. Парк техники включает несколько автомобилей и спецоборудование, которое приходит на помощь при ликвидации аварийных ситуаций. На производственной базе аварийно-технической службы оборудован обучающий класс по охране труда, а также учебно-тренировочный полигон. На этой импровизированной крыше все максимально приближено к реальности.

Вот рабочие начинают расстилать кровельный материал, рядом возникает условное возгорание. Несколько попыток затушить пламя не дают результата. Параллельно вызывают спасателей. Пламя потушено. Для коммунальников учения закончились. Пожарный расчет, прибывший на место вызова, тоже отрабатывает приемы пожаротушения. Здесь же на тренировочном полигоне гостям дали возможность продемонстрировать индивидуальные умения. В свете последних трагических событий такие учения – мероприятия необходимые.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ