«Неделя леса-2018» проходит в Мозырском опытном лесхозе

В Беларуси уже в 11 раз проходит неделя леса. К республиканской акции присоединился и мозырский опытный лесхоз.

Эти саженцы привезли на делянку вблизи деревни Белая из лесных яслей – питомника мозырского лесхоза. И для того, что бы им превратиться вот в таких, настоящих лесных красавиц, должно пройти ни много ни мало, около 25 лет. Их новая лесная квартира тоже внушительна – площадь 600 гектаров. Именно такая территория в мозырском опытном лесхозе нуждается в восстановлении после нашествия жука-короеда. Время не ждет, погода тоже торопит. Порядка 600 человек поддержали клич мозырских лесоводов «восстановим леса вместе». Субботним апрельским утром березки и ели оправился высаживать настоящий лесной десант. На делянке – вводный инструктаж. Как правильно производить посадку, как пользоваться проверенным временем орудием лесоводов – мечом Колесова, обязательное условие – чередовать рядки ели и березы, высаживать молодняк на определенном расстоянии. Уже через пару минут работа спорилась. Тем более, когда ее важность сомнению не подлежит. А в том, что деревья приживутся и вырастут, участники акции не сомневались – работали ведь с душой. На соседней делянке, в Лешнянском лесничестве, лес сажали молодые пограничники, бойцы 21 пограничного отряда. На призыв лесхоза откликнулись сазу. Рядовые Алексей Немченко и Николай Башкиров сами из Могилевской области. На земле Мозырщины свой след ребята однозначно оставят. А это уже профессиональные лесоводы. Они лучше других знаю и масштабы и объемы работы. Поэтому благодарят искренне. В лесхозе рады любой помощи. Кстати, в субботу, 14 апреля было высажено 50 тысяч саженцев. Новый лес занял площади более четырех гектаров.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.