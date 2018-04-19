Не дожидаясь субботника. На уборку оврагов и склонов вышли юные жители второго района

Тысячи мозырян в эти выходные примут участие в республиканском субботнике. Он пройдет 21 апреля. Половина заработанных средств будет направлена Министерству здравоохранения на закупку медицинского оборудования в Минскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Вторая половина денег пойдет на благоустройство населенных пунктов. В Мозыре одними из первых республиканский субботник поддержали юные жители второго микрорайона. Не дожидаясь выходных, они уже приступили к уборке городских оврагов.

Особенность рельефа, благодаря которой Мозырь имеет свой неповторимый вид, в городской черте не всегда радует глаз. Это на своем опыте знают жители второго микрорайона. Прекрасный вид из окон многоэтажек портят пластиковые бутылки и другие бытовые отходы, которые здесь можно найти в большом количестве. Кто виновен в том, что мозырские овраги теряют свое природное очарование, вопрос, на который не сложно отыскать ответ, сложнее другое – найти свободное время, а также единомышленников, для того чтобы это очарование вернуть. Свою лепту в дело экологической важности решили внести и учащиеся ближайшей школы – гимназии им. Янки Купалы. Аккуратные тропинки и виражи оврагов, где под лучами весеннего солнца зеленеет трава. Каким будет лесной массив между улицами Якуба Колоса и Советской, впрочем, как и любой другой участок города, конечно же, зависит от его жителей. Стоит ли удивляться, что одним из организаторов субботника выступил местный комитет территориального самоуправления. Не приуроченный ко дню рождения вождя мировой революции, но он по прежнему способный объединить массы. В этом году традиционный апрельский субботник соберет своих участников 21 апреля. Как известно, 2018 год объявлен Годом малой родины, а значит, часть собранных денег будет направлено на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в т.ч. агрогородков, мемориалов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских лагерей к лету.

Вячеслав Приписнов.