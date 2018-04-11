Не допустить разгула огненной стихии

В районе прошли комплексные учения по ликвидации лесного пожара. Накануне пожароопасного периода отработка такого рода ЧП позволяет всем службам быть в тонусе, а также разработать алгоритм совместных действий.

В Мозырском лесхозе к пожароопасному периоду готовы. Грамотные специалисты, которые знают, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации, укомплектованность техникой и средствами пожаротушения, а еще практически 100% охват лесов системой видеонаблюдения. Чем раньше станет известно о ЧП, тем легче остановить стихию. Полагаются на свои силы, но в экстренных случаях обращаются за помощью к профессиональным спасателям. Совместные учения позволяют отточить действия практически до автоматизма.

Настоящая весна только пришла. Стартует сезон пикников, вскоре начнется сбор ягод и грибов. А вместе с тем и пожароопасный период. Ведь лесные пожары провоцирует именно человек.