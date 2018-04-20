Налоговая против таксистов-нелегалов

Сотрудники налоговой инспекции устроили рейд по такси. Количество нелегалов в этом бизнесе в последние годы значительно выросло. За два часа работы рейда – два нарушителя. Как вычисляют неплательщиков налога и какие меры применяют? Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы наша съемочная группа отправилась в рейд вместе с налоговиками.

Ночь, улица, фонарь, аптека. Антураж почти как в известном стихотворении Блока. Существенное дополнение к нему – сотрудники налоговой и съемочная группа. В рейдовое мероприятие отправляемся в канун выходных. Это самое урожайное время для таксистов, а, соответственно, самое результативное в части рейдовых мероприятий. Кстати, выявить таксиста-нелегала несложно, а вот доказать факт получения прибыли – дело хлопотное. Единственный путь – контрольная закупка. Для этого вызываем такси. По легенде, пассажиру нужно попасть на район. Дальняя поездка предполагает хороший заработок. Машина такси на месте вызова уже через несколько минут. А еще через несколько минут остановлена еще одними участниками данного рейда, сотрудниками Госавтоинспекции. Пассажир, он же сотрудник налоговой фиксирует факт передачи денег. И еще целый букет нарушений. Среди них и выключенный таксометр и неуплата налога, а еще выключенное СКНО (система контроля налоговых органов). Одним словом, первый же вызов оказывается результативным, на нарушения. Второй вызов такси и снова нелегал. Сотрудники налоговой считают, что это не совпадение, а, скорее, беда нынешнего времени. Частный извоз многим видится хорошим подспорьем. Поэтому из года в год в полку нелегалов, или как их еще называют «душманов», только прибывает. Работать «в черную» проще. Для этого нужен только автомобиль и даже не важно, в каком состоянии. Поэтому не защищенным во всех смыслах в машине нелегала оказывается сам пассажир. В Мозыре сегодня зарегистрировано сразу несколько служб такси. 135, 152, 155, 156, 158. Это целая армия таксистов и только 138 из них зарегистрированы официально. Остальные трудятся под «черным флагом». Как и легальные перевозчики, нелегалы платят диспетчерской службе около 10% от заказа и не имеют головной боли в виде налогов, платежей, таксометров и многого другого. Единственное, чего опасаются нелегалы, вот таких проверок. Ведь если в первый раз все может закончиться предупреждением, то за повторное нарушение штрафы серьезные

Конфискация автомобиля и полученного дохода – мера крайняя. Чаще всего нарушителя наказывают только рублем. Рейдовые мероприятия по выявлению нелегалов будут проводиться регулярно. Налоговые органы обещают усилить контроль за перевозчиками. Пассажирам же рекомендуют прежде всего требовать чек.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.