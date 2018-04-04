На Радуницу посетить кладбища в зоне отчуждения и отселения можно будет без пропусков

На Радуницу посетить кладбища, находящиеся в зоне отчуждения и отселения, можно будет без пропусков с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. Подобный порядок пребывания будет действовать в период с 15 по 17 апреля 2018 года, а также дополнительно 14 апреля на территории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов и 8 апреля на территории Ветковского района Гомельской области.

Пребывание в зонах отчуждения и отселения в эти дни разрешено с 9 до 17 часов. Белорусам и иностранным гражданам для посещения кладбищ в указанные дни необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство в случае передвижения на нем. Необходимо соблюдать элементарные правил защиты от радиации: при проведении работ по благоустройству могил применять марлевые повязки, перчатки; по окончании работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой. Находясь на территории радиоактивного загрязнения запрещается: отклоняться от маршрута движения; разводить костры, поджигать траву и растительность, сжигать мусор. Кроме того, рекомендуется уделять особое внимание детям, которые должны постоянно находиться в поле зрения взрослых. Въезд на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника должен производиться только через контрольно-пропускные пункты по пути следования. При выезде с территории заповедника будет производиться радиационный контроль.