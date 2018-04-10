На протяжении первой недели апреля МЧС проводило республиканскую акцию «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ»

В течение первой недели апреля в рамках межведомственной профилактической акции «За безопасность вместе» мозырские спасатели провели обследование более 550 домов и квартир, профилактикой было охвачено около 700 жителей города и района. Как и прежде, главной причиной гибели людей от пожаров остается пренебрежение элементарными мерами безопасности. Именно поэтому особый упор при проведении акции делается на обучение граждан азам безопасного поведения. Во время мониторинга представители надзорных и других заинтересованных организаций обращают внимание на состояние электропроводки, газового оборудования и печного отопления, а также на обеспечение безопасных условия проживания детей и наличие средств противопожарной защиты. Жителей частного сектора спасатели предупреждают о том, что выжигание сухой растительности чревато проблемами. В очередной раз они напоминали, как правильно разводить костер на придомовой территории.