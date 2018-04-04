Мозырянка забыла в магазине «Мартин» кошелек, в котором находилось практически 300 рублей. Чужую забывчивость кто-то воспринял как благосклонность Фортуны

23 февраля в магазине «Мартин» мозырянка, совершая покупки, по невнимательности оставила в корзине для покупателей свой кошелек. В нем наличными было почти 300 рублей. Кто-то нашел чужое имущество, но не вернул законной хозяйке, хотя в кошельке, помимо денег, находились три именные банковские карточки. Милиционеры в очередной раз напоминают – это не подарок Фортуны, это кража. Разыскиваются свидетели и очевидцы. Если вы узнали на видео эту женщину, просьба позвонить по телефону 8-033-640-17-87.