Мозырский объединенный краеведческий музей бесплатно откроет свои двери для школьников и студентов

В Мозырском объединенном краеведческом музее – беспрецедентная акция. Каждую третью среду месяца школьники, студенты и учащаяся молодежь смогут увидеть постоянные экспозиции абсолютно бесплатно! Для такого вида посещений будут открыты исторический центр «Мозырский замок» и краеведческий музей на горе Коммунаров, музей народной культуры «Палеская веда» и музей-мастерская на улице Комсомольской, музей-мастерская Николая Пушкаря на Якуба Коласа, 1А. Важная информация: при бесплатном визите в музеи нельзя воспользоваться услугами экскурсовода.