Мозырские спасатели помогли 2-летнему малышу, который играя, засунул пальцы в дверной проем

Вечером 8 апреля на пульт центра оперативного управления МЧС поступило нетипичное сообщение – помощь требовалась 2-летнему малышу. Ребенок, играя у себя дома на кухне, из-за любознательности невольно стал заложником – пальцы его руки застряли в проеме между дверью и коробкой. Родители не смогли помочь малышу и обратились за профессиональной помощью. Спасатели, отжав с помощью специального оборудования дверное полотно, освободили руку ребенка. Состояние юного искателя приключений удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.