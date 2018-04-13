Министерство образования Беларуси объявило о сроках регистрации на Централизованное тестирование. Свою заявку для участия в ЦТ в 2018 году можно будет оформить со 2 мая.

Со 2 мая в Беларуси можно будет зарегистрироваться на ЦТ. Для этого нужно предоставить удостоверение личности, написать заявления, а также оплатить процедуру регистрации.

Абитуриент может предоставить свои документы лично, также за него это могут сделать законные представители либо близкие люди по оформленной доверенности. После оформления вручается пропуск на тестирование. Сроки самого централизованного тестирования по различным дисциплинам были определены еще раньше. 12 июня состоится тестирование по белорусскому языку, 14 июня – по русскому языку, 16 июня – по обществоведению, 18 июня – по математике, 20 июня – по биологии, 22 июня – по иностранным языкам, 24 июня – по химии, 26 июня – по физике, 28 июня – по истории Беларуси, 30 июня – по географии, 2 июля – по всемирной истории. Также предусмотрены резервные дни для ЦТ – 6, 8 и 10 июля.