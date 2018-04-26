Ликвидация старых гаражей на улице Пушкина

На ул. Пушкина ведется строительство многоквартирного жилого дома. Застройщик обещает покупателям квартир – панорамные окна и великолепные виды из них. Однако, чтобы сдержать обещания необходимо ликвидировать десятки металлических гаражей, которые десятки лет создавали местный колорит.

Если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло. Этот закон сформулировал еще Ломоносов. Совсем недавно это правило заработало на ул. Пушкина. В местном варианте оно звучит : да здравствует новое жилье – долой гаражные трущобы. Сегодня на месте здания онкодиспансера растет жилой дом и параллельно ликвидируются металлические гаражи, которые годами создавали местный колорит. После реализации проекта детальной планировки исторической части города это место на ул. Пушкина должно преобразиться. Примерно так по планам застройщика будет выглядеть этот участок в итоге. Никаких гаражей нет и в помине.

Гаражи на Пушкина стояли почти 40 лет. Место здесь выделялось только по льготе ветеранам ВОВ. Сегодня старых владельцев не осталось, а гаражи попали в зону благоустройства строящегося дома.

Предварительную работу по ликвидации начали еще в ноябре. На гаражи наклеили предупреждения, информацию публиковали в СМИ. Кто-то позаботился о сохранности имущества и перевез гараж. Все, что осталось, переедет на временную площадку в переулок Березовый. Работы планируют завершить к 1 мая. Застройщик таким образом следует намеченным планам и старается сдержать обещания: из панорамных окон должны открываться великолепные виды.

Лидия Потар, Олег Фицнер.