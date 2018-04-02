Корь добралась до Гомельской области. В Мозырском районе по состоянию на 2 апреля случаев заражения не зафиксировано

В Гомельской области по состоянию на 28 марта зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори: в Гомеле, Гомельском районе и в Жлобине. Среди заболевших –10 взрослых и 1 ребенок. Большинство не были привиты или не имели сведений о вакцинации против кори согласно возрасту. Белорусские медики отмечают, что в ориентировочные сроки заражения один из заболевших находился в Украине (Одесская область), где регистрировались случаи заболевания корью.

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам учитывать ситуацию по заболеваемости корью в сопредельных странах при планировании поездок, а также напоминает о важности наличия профилактических прививок против кори.

По словам медиков, в республике организация и проведение иммунизации против этой болезни находятся на постоянном контроле. Профилактические прививки получили 98% населения, что превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень. Как сообщили нам в Мозырской городской больнице, по состоянию на 2 апреля случаев заражения корью в районе не зафиксировано.