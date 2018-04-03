Капитальный ремонт стал для жильцов дома №25 по ул. Комсомольской настоящим испытанием. В редакцию обратилась пенсионерка Тамара Волкова.

Этот дом по ул. Комсомольской – один из городских старожилов. Год постройки – 1932. А еще это один из немногих домов, который переживает уже второй по счету капитальный ремонт. Дому – почти 86. Его жильцы в своем большинстве – люди тоже почтенного возраста. Тамара Васильевна живет в квартире нижнего этажа. Женщина говорит, что с начала капитального ремонта уже успела надышаться строительной пылью. Чтобы как-то пошевелить строителей, жители звонили во все инстанции. Когда чаша терпения переполнилась – обратились на «Телеканал». В «Мозырском райжилкомхозе» пояснили: строительный мусор и пыль при капитальном ремонте неизбежны. А влажная уборка должна проводиться 1 раз в неделю. Но неудобство временное. Уже в апреле капитальный ремонт закончится.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.