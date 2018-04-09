Информация АП-2. В связи с предстоящей Радуницей вводятся дополнительные автобусы для подъезда к городскому кладбищу

Для благоустройства могил с 12 по 16 апреля организовываются рейсы по экспрессному маршруту № 1-Э «Примостовая–кладбище» с временем отправления:

от пл. Примостовой — 9.30, 11.00, 12.00, 14.00;

отправление от кладбища — 10.05, 11.30, 12.25, 15.00.

В связи с массовым посещением гражданами городского кладбища «Дрозды» по благоустройству могил и православным праздником Радуница 17 апреля филиалом «Автобусный парк № 2» г. Мозыря будут организованы городские экспрессные маршруты:

№ 1-Э «пл.Примостовая–кладбище» с промежуточными остановками: «Швейная фабрика», «Автовокзал», «Молодежная», «Перекресток ст. Мозырь», «д. Дрозды».

№ 2-Э «ул. Нефтестроителей–кладбище» с промежуточными остановочными пунктами: «Перекресток ст. Мозырь», «д. Дрозды». Отправление первого рейса от ул. Нефтестроителей — в 8.26.

Интервал движения автобусов — 8-10 минут. Стоимость проезда — 60 копеек.