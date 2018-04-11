Генплан развития Мозыря представили районному Совету депутатов во время внеочередной сессии

В ближайшее десятилетие город увеличится в своих границах и станет более удобным для жителей. На старте собрания депутатского корпуса заместитель председателя райисполкома Владимир Быстренко доложил, задумки предыдущего генплана были реализованы практически в полном размере. Сегодня очередь за изменениями в жилищном строительстве, социальной инфраструктуре и транспортных потоках.

Статус Мозыря, предсказывают специалисты, продолжит расти. Статистика последних семи лет показывает, за счет миграционного прироста и позитивной демографической ситуации, население ежегодно увеличивается на 800-900 человек. Значит, требуется больше жилья. Но здесь свои акценты расставила экономическая ситуация: ввод жилья снизится примерно до 40-45 тысяч метров квадратных. Пока архитекторы предлагают осваивать оставшиеся свободными зоны, а позже добавить площади близлежащих сельхозугодий.

На сессии речь шла не только о черте, но и об очертаниях города. Упор делать будут на стройные ряды многоэтажек. Еще один важнейший аспект генплана – нагрузка на транспортные узлы.

Ко всем объектам—общие требования: строить максимально качественно, в срок и так, чтобы мозырянам было комфортно.