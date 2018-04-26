Гармоничное сочетание красоты, ума и таланта. «Мисс университет-2018»

Гармоничное сочетание красоты, ума и таланта. Вечером 25 апреля во Дворце культуры «Строитель» выбрали «Мисс университет-2018». Обладательницей почетного титула и переходящей короны стала студентка филологического факультета.

Конкурс красоты и грации «Мисс университет» имеет многолетнюю историю, а его финал – это всегда волнительное мероприятие как для самих участниц, так и для организаторов. Два месяца подготовки, бесконечные репетиции, домашние творческие задания. И вот он, первый выход на сцену под громкие аплодисменты зрителей-болельщиков. У каждой из пяти участниц – своя интересная жизненная история. И свой путь в финал университетского конкурса. Эти девушки – реальный пример, как красота внешняя гармонично сочетается с красотой души и творческим началом. Кто-то уже нашел свое призвание в науке или спорте. Для кого-то мечты сбываются вместе с выходом на сцену.

Умение вдохновляться и вдохновлять Александру привело на вторую ступеньку красивого пьедестала почета. Она стала первой Вице-мисс университет. Титулы «Мисс спорт», «Мисс обаяние» и «Мисс артистизм» получили еще три конкурсантки. А победу заслуженно праздновала обладательница очаровательной улыбки, студентка филологического факультета Анастасия ЛахманкОва. Вместе с подарками и цветами «Мисс университет» получила настоящую корону Королевы красоты.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.