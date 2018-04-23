Фруктовый сад от налоговой, вычищенная велодорожка от БРСМ. Субботник в Мозыре

На Мозырщине в стороне от республиканского субботника, пожалуй, не остался никто. Каждый пытался внести свою посильную лепту в общее благородное дело.

В рамках республиканского субботника в Мозыре появился еще один сад – налоговый, соответственно, расположен он на территории инспекции. 53 плодоносных дерева – яблони, груши, черешни, вишни. В налоговой говорят, идею вынашивали давно, а тут как раз появился значимый момент, чтобы ее реализовать. Сотрудники госоргана в первую очередь сад высаживают для своих партнеров – добропорядочных налогоплательщиков.

На субботник вышли не только сотрудники налоговой, но и подрастающее поколение. Для детворы субботник стал веселым мероприятием, где можно было одновременно и поработать –

помочь взрослым, и поразвлечься со сверстниками.

В год малой родины на субботнике мозырским налоговикам помогали и коллеги из области. Пока налоговики обустраивали свой сад, мозырская молодежь наводила порядок в одном из самых востребованных мест среди приверженцев здорового образа жизни. На почти 2 километрах, а именно такова протяженность велодорожки, кипучая деятельность. После таянья снега здесь расцвели …. кучи мусора. Пластик, бумага, стекло. Все нужно собрать и утилизировать. Студент Мозырского лицея геологии Егор Коноплич уверен, благоустройство – дело важное. Для Егора и его однокурсников субботник не ограничился одной лишь субботой, ребята на протяжении недели с благородной миссией побывали в нескольких местах. В рамках субботника на велодорожке порядок навели, но вопрос – надолго ли? По-прежнему актуальна простая приписная истина – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Такого рода горы неприглядный пейзаж в мозырских оврагах – это не результат спонтанных пикников некультурных отдыхающих, а скорее всего результат систематической деятельности местных жителей, которые превращают одну из главных природных достопримечательностей в свалку.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.