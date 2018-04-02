Финал караоке-конкурса «Голос Мозырь»

У молодых ребят и девушек, которые в этот мартовский вечер выходили к микрофону, не было слышно волнения в голосе. Финалисты популярного в Мозыре караоке-конкурса уверенно появлялись перед зрителями и жюри, и полностью отдавались любимому хобби – исполнению песен в разных стилях и жанрах.

Организаторами традиционно выступили развлекательный центр «Спутник» и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского райисполкома при поддержке городской радиостанции и многочисленных коммерческих партнеров. За призы и внимание слушателей боролись трое харизматичных мужчин и пять очаровательных девушек.

Тройка победителей оказалась полностью девичьей. Третье место – у Ирины Горяшиной. Второе заняла Наталья Качура. На первую ступень пьедестала почета поднялась Юлия Мазур. Гран-при и звание лучшей народной исполнительницы сезона-2018 – у Александры Давыдовой. Впрочем, с подарками и призами от партнеров конкурса из «Спутника» уезжали все финалисты. И самый главный из них – огромный заряд позитивного настроения.