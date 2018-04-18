Эвакуация детской больницы

Спасатели МЧС продолжают проверку готовности Мозыря к чрезвычайным ситуациям. На неделе учебные эвакуации прошли в нескольких учреждениях здравоохранения. За одной из них, в городской детской больнице, наблюдала съемочная группа телеканала «Мозырь».

Сигнал пожарного извещателя в стационарном отделении городской детской больницы звучит негромко. Тем не менее, дети оперативно покидают палаты в сопровождении медицинских сестер. Тренировочную эвакуацию воспринимают без паники, где-то даже с юмором. Самые маленькие – плачут, что не смогли принять участие в тушении пожара.

На страже здоровья и сохранности жизни маленьких пациентов и их родителей стоят все 400 человек персонала больницы. Одним из первых к импровизированному месту возгорания – палате №6, — прибыл водитель Евгений.

Озвучивая порядок действий перед начальством, персонал слегка волнуется, но видно – алгоритм действий на случай ЧП знают четко. Высокую оценку при мониторинге детского учреждения здравоохранения поставили и представители МЧС.

Мониторинг и тренировочную эвакуацию также провели в городской взрослой больнице. А в ближайшее время визит спасателей ждут во всех поликлиниках района.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.