Духовное-нравственное воспитание дошколят. На базе детского сада № 7 прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Светлой Пасхи.

Сострадать, сопереживать, любить ближнего, творить добро и жить по христианским заповедям. Духовно-нравственное воспитание должно начинаться с ранних лет, соответственно, и проходить оно должно в той форме, которая будет понятна и интересна дошколятам. Мозырский священник Илья Шить уверен, к детским сердцам можно найти подход, главное быть искренним, в юном возрасте особо остро чувствуется взрослая фальшь.

О том, что даже маленьким детям просто необходимо духовное воспитание, на 100 процентов соглашаются и представители светского образования. Помимо того, чтобы научить писать, считать, читать, в ребенке нужно воспитать настоящего человека, личность. Уже второй год подряд на базе детского сада № 7 проходит торжественное мероприятие, посвященное празднованию Светлой Пасхи. В рамках мероприятия священнослужители и педагоги объясняют дошколятам символику главного христианского праздника и внутренний смысл Пасхи. Для чего печь куличи и красить яйца, зачем их после обязательно освящать в церкви. Ответ на эти и другие вопросы ребята получают во время концерта, на котором они не пассивные зрители, а активные участники. 2018 объявлен Годом малой Родины. Поэтому мозырские педагоги планируют и уже реализовали десятки мероприятий, посвященных изучению полесских традиций и обычаев. А любовь к малой Родине трансформируется в большую любовь к стране.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.