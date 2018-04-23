Для малой родины – большие дела

Пожалуй, в каждом населенном пункте, будь то небольшая деревушка или крупный райцентр, есть человек, которым земляки искренне гордятся. И видя его на экране ТВ или читая о нем в газете, обязательно скажут, а он наш, местный. Связь со своими корнями в этом году задокументирована официально – 2018 объявлен Годом малой родины. Должностные лица приехали на свою малую родину и потрудиться, и окунуться в воспоминания. Репортаж из Калинковичского района