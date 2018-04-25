Делегация из Азербайджана побывала на Мозырщине. Чем интересовались кавказские гости и возможно ли взаимное сотрудничество?

Представители компании «Azersun Holding», лидира в Азербайджане в области производства продовольственных товаров, торговли и сельского хозяйства, побывали в Мозыре

По сложившейся традиции зарубежных гостей встречали на границе района у знака «Мозырь». Председатель райисполкома Елена Павлечко лично приветствовала азербайджанскую делегацию. Такое радушие, конечно, пришлось по душе.

Делегаты – представители компании «Azersun Holding». Компания на сегодняшний день является лидирующей в Азербайджане в области производства продовольственных товаров, торговли и сельского хозяйства, главный производитель и экспортер республики. Азерсан Холдинг – это множество заводов в стране и широкая сеть экспортных рынков. Город на Припяти был не первым в программе визита, а лишь часть большой программы. Интерес азербайджанцев был разносторонним, но наибольшее внимание к тому, чем занимаются сами: предприятиям пищевой промышленности, сельского хозяйства, машиностроения.

Гости побывали на мозырской «Заре». Это предприятие имеет замкнутый цикл производства. Именно совхоз-комбинат «Заря» выступил в качестве примера, как ведения сельского хозяйства (растениеводства, животноводства), так и в переработки собственной продукции и ее продажи.

Лидия Потар, Олег Фицнер.