«Чернобыльская молитва» Светланы Алексеевич, лауреата Нобелевской премии, стала поводом для беседы. В библиотеку на бульваре Юности пригласили школьников, что бы они высказали свое мнение, рассказали о том самом, послевкусии чтения. Выбор книги для обсуждения не случаен. Повод – 32 годовщина аварии на ЧАЭС.

Очередное мероприятие в библиотеке микрорайона «Молодежный» посвятили теме аварии на Чернобыльской АЭС. Старшеклассников 11-й школы, учащихся музыкального колледжа и других читателей пригласили побеседовать об известной книге нобелевского лауреата, писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». В 1986 году облако Чернобыля накрыло четвертую часть территории Беларуси. Работая над «Чернобыльской молитвой», Светлана Алексиевич за пять лет пообщалась с сотнями причастных к страшным событиям. Их монологи позже объединила в одно произведение, которое ярко описывает психологическую и личностную трагедию каждого свидетеля Чернобыля. Не дать забыть историю, вынести собственные уроки и привлечь внимание молодых читателей к хорошей художественной литературе – одна из главных задач подобных мероприятий.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.