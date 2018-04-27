«Чернобыльская молитва» Светланы Алексеевич, лауреата Нобелевской премии, стала поводом для беседы. В библиотеку на бульваре Юности пригласили школьников, что бы они высказали свое мнение, рассказали о том самом, послевкусии чтения. Выбор книги для обсуждения не случаен. Повод – 32 годовщина аварии на ЧАЭС.
Очередное мероприятие в библиотеке микрорайона «Молодежный» посвятили теме аварии на Чернобыльской АЭС. Старшеклассников 11-й школы, учащихся музыкального колледжа и других читателей пригласили побеседовать об известной книге нобелевского лауреата, писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». В 1986 году облако Чернобыля накрыло четвертую часть территории Беларуси. Работая над «Чернобыльской молитвой», Светлана Алексиевич за пять лет пообщалась с сотнями причастных к страшным событиям. Их монологи позже объединила в одно произведение, которое ярко описывает психологическую и личностную трагедию каждого свидетеля Чернобыля. Не дать забыть историю, вынести собственные уроки и привлечь внимание молодых читателей к хорошей художественной литературе – одна из главных задач подобных мероприятий.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.
«Чернобыльская молитва» Светланы Алексеевич, лауреата Нобелевской премии, стала поводом для беседы
«Чернобыльская молитва» Светланы Алексеевич, лауреата Нобелевской премии, стала поводом для беседы. В библиотеку на бульваре Юности пригласили школьников, что бы они высказали свое мнение, рассказали о том самом, послевкусии чтения. Выбор книги для обсуждения не случаен. Повод – 32 годовщина аварии на ЧАЭС.