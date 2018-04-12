Благоустройство. Мониторинг наведения порядка в микрорайонах «Пролетарский» и «Октябрьский»

Месячник по благоустройству стартовал в Мозыре в середине апреля. Едва потеплело, на улицах закипела работа. Красят фасады, приводят в порядок пешеходные дорожки, убирают мусор после зимы. Рабочая группа райисполкома накануне провела мониторинг. И выяснила, где уже наведен порядок, а кто не доработал.

Весенняя кампания по благоустройству и наведению порядка на земле набирает обороты. Ежедневно на городские улицы выходят сотни человек, чтобы убрать мусор, оставшийся после зимы, отремонтировать и покрасить заборы, фасады зданий, обновить малые архитектурные формы, привести в порядок газоны и ограждения. Мониторинг наведения порядка в микрорайонах «Пролетарский» и «Октябрьский» накануне провела рабочая группа райисполкома. Новые посадки и свежие яркие краски радуют глаз на крупных улицах и даже в небольших переулках. В то же время, остаются и проблемные территории. На Коммунальной, 2 когда-то располагались объекты производственного значения. Но уже несколько лет база находится в запустении. Облагородить территорию – одна из первых задач собственника. Тем временем, на улице Языковича приступили к сносу ветхих пустующих строений. Местные жители рассказывают, первые дома появились здесь еще в 1927 году. В некоторых из них, несмотря на отсутствие коммунальных удобств, до сих пор проживают люди. А вот судьба и история трех зданий подошла к своему логическому завершению. Что будет дальше с освободившимися земельными участками, решит комиссия исполкома. Месячник по благоустройству продолжается. Работы – много. Но выполнить поставленные задачи качественно и в срок совместными усилиями можно. За каждым ЖЭУ и сельсоветом закреплены кураторы, которые будут не только контролировать процесс, но и помогать в решении текущих вопросов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец