БФСО «Динамо» — 95 лет

Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» созданное 18 апреля 1923 года по инициативе первого председателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского, сегодня празднует свой 95-летний юбилей и трудно перечислить все достижения «Динамо» за прошедший период. Скажем лишь, что без БФСО «Динамо», сегодня просто невозможно представить, как белорусское, так и мировое спортивное, физкультурно-массовое движение.