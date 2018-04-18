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Рубрика: Cпорт

БФСО «Динамо» — 95 лет

18 апреля 2018, 17:49

Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» созданное 18 апреля 1923 года по инициативе первого председателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского, сегодня празднует свой 95-летний юбилей и трудно перечислить все достижения «Динамо» за прошедший период. Скажем лишь, что без БФСО «Динамо», сегодня просто невозможно представить, как белорусское, так и мировое спортивное, физкультурно-массовое движение.

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