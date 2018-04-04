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Рубрика: Новости

Белорус пытался провезти через границу таблетки, содержащие клофелин

4 апреля 2018, 18:59

Груз, который обнаружили мозырские пограничники у жителя Беларуси, вряд ли можно считать первоапрельской шуткой. Утром 1 апреля в пункте пропуска Глушкевичи был произведен досмотр мужчины, который на автомобиле пытался выехать из страны. При себе у него обнаружили 8 таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество – клофелин. Запрещенные к провозу таблетки были изъяты. По данному факту сотрудниками погранслужбы и органов внутренних дел проводится проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса.

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