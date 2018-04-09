Батареи горячие, форточки настежь. Когда в мозырских квартирах отключат отопление?

Тепло на улице и жарко дома. Отопительный сезон в этом году не спешит завершаться. Температура на улице уже достигает 20 градусов, но подачу тепла в мозырские квартиры не спешат отключать. За последние три дня среднесуточная температура воздуха колебалась. Так, в пятницу 6 апреля средняя температура составила 11,8 градуса, в воскресенье 8 апреля была 10,6, но вот субботняя погода немного подкачала. Среднесуточная оказалась ниже 8 градусов. Тогда как отключение тепла в жилом фонде производится обычно после того, как средняя температура продержится на уровне 8 градусов в течение 3 дней. Либо с учетом прогнозируемого потепления. По состоянию на 9 апреля, никаких распоряжений об отключении тепла в городе в Мозырский райжилкомхоз не поступало. Напомним, решение об окончании отопительного периода принимает исполком.