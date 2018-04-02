В регистратуре центральной городской поликлиники изменились номера телефонов. Теперь дозвониться до медиков можно по следующим номерам:
24-72-39
24-72-59
24-72-60
Изменения связаны с проводимой модернизацией телефонных сетей и переходом на оптоволокно.
Рубрика: Новости
Администрация Мозырской городской поликлиники спешит сообщить горожанам об изменении телефонных номеров регистратуры
2 апреля 2018, 17:36
В регистратуре центральной городской поликлиники изменились номера телефонов. Теперь дозвониться до медиков можно по следующим номерам: