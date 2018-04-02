С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Администрация Мозырской городской поликлиники спешит сообщить горожанам об изменении телефонных номеров регистратуры

2 апреля 2018, 17:36

В регистратуре центральной городской поликлиники изменились номера телефонов. Теперь дозвониться до медиков можно по следующим номерам:
24-72-39
24-72-59
24-72-60
Изменения связаны с проводимой модернизацией телефонных сетей и переходом на оптоволокно.

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»