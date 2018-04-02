Администрация Мозырской городской поликлиники спешит сообщить горожанам об изменении телефонных номеров регистратуры

В регистратуре центральной городской поликлиники изменились номера телефонов. Теперь дозвониться до медиков можно по следующим номерам:

24-72-39

24-72-59

24-72-60

Изменения связаны с проводимой модернизацией телефонных сетей и переходом на оптоволокно.