50% скидка од БЖД для пенсионеров на время дачного сезона на проезд в дизелях

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса. Проездные документы можно оформить как в билетных кассах, так и через терминалы самообслуживания.