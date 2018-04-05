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Рубрика: Новости

50% скидка од БЖД для пенсионеров на время дачного сезона на проезд в дизелях

5 апреля 2018, 17:21

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса. Проездные документы можно оформить как в билетных кассах, так и через терминалы самообслуживания.

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