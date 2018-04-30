30 марта на дороге Мозырь–Наровля произошло лобовое столкновение. В результате аварии один из водителей получил серьезные травмы

Мозырские следователи проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 30 марта в районе 8 утра на 10-ом километре автодороги Мозырь-Наровля. Оба водителя ехали на работу. 37-летний житель Наровли, сотрудник одного из предприятий, расположенных в промзоне, не учел дорожные и погодные условия, на закруглении дороги потерял контроль над Chrysler. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с Hyundai, за рулем находился 57-летний мозырянин. В результате аварии водитель корейского автомобиля с травмами был доставлен в больницу, где был прооперирован. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователи устанавливают возможных свидетелей этого дорожно-транспортного происшествия. Если Вы располагаете какой-либо информацией, просьба позвонить по телефонам: 8-033-379-93-33 или 21-47-14.