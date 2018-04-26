26 апреля – день боли и скорби, 32 годовщина аварии на ЧАЭС

32 года прошло с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Последствия масштабного ЧП техногенного характера ощущаются и сегодня, и будут ощущаться еще спустя десятилетия. Из-за человеческой ошибки атом в одночасье перестал быть мирным, источник света стал нести разрушения. Мозырь расположен всего в ста километрах от Чернобыля, 26 апреля для жителей района – это день боли и скорби. Митинг-реквием у памятного знака окрашен в минорные тона.

Трагическая весна 86-года навсегда вошла в белорусскую историю. Те, кого отправили ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, до конца не понимали масштабы происходящего и, что совершают по-настоящему героический поступок, рискую собственной жизнью и здоровьем.

Чернобыль—это название уже стало нарицательным. Радиационная угроза распространилась по территории Беларуси, больше всего пострадали районы, расположенные вблизи атомной электростанции. Мы не можем ничего изменить, но постепенно учимся с этим жить. На митинге-реквиеме присутствовали школьники и студенты. Эти ребята появились на свет уже после трагедии, но чернобыльская авария затронула и их.

Завершение митинга уже традиционно радостное и оптимистичное. Задорные дети, воздушные шары и выпущенные в небо голуби. Несмотря ни на что, жизнь продолжается.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.