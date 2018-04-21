21 апреля пройдет республиканский субботник

Республиканским органам госуправления и другим госорганизациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям рекомендовано 21 апреля на добровольной основе провести республиканский субботник на рабочих местах либо благоустраивать и приводить в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. 2018 объявлен Годом малой родины, поэтому руководители госорганизаций также примут личное участие в республиканском субботнике с выездом в родные города и села. Половина заработанных денежных средств останутся в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома и будут направлены на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей. Остальные перечислят в Минфин, который направит их Минздраву на закупку медоборудования для больницы скорой медицинской помощи в целях организации дополнительных круглосуточных постов для оказания помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года. Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 21 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.