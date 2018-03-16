«Зимний» месяц март

Календарная весна в Беларусь пришла больше двух недель назад. Правда, пока с климатической весной она не совпадает. По предварительным прогнозам синоптиков тепло придет в страну не раньше апреля.

Март лишний раз доказывает, что это зимний месяц. Подтверждение тому погода в эти выходные и на следующей неделе. Столбик термометра 17, 18 и 19 марта будет ниже нуля на 5-7 градусов. Ночью морозы до 10-14 градусов.

Со среды температура немного повысится. К концу следующей недели синоптики прогнозируют температуру близкую к нулю. Хотя ночью будет по-прежнему морозно, до 10-13градусов.

Что касается Припяти, в Мозырском районе вода в реке находится на пойме. Сохраняется ледяной покров с полыньями.

На Припяти у д. Черничи в Житковичком районе уровень воды превышает опасную высокую отметку на 16 см. Здесь происходит рост уровня воды с интенсивностью 4 см за сутки, а у г. Петриков уровень воды приблизился к опасной высокой отметке, до ее достижения остается 13 см. В ближайшие дни в связи с понижением температуры воздуха на реках будут отмечаться колебания уровней воды.